Vali Tekbıyıkoğlu: "Aşı tesirini gösterdi, yatan hasta sayımız düşük"

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, korona virüsü aşısının tesirini gösterdiğini ifade ederek, hastanede yatan hasta sayısının düşük olduğunu söyledi.

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamların video konferans görüşmesi ile katıldığı toplantıda, Covid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı vaka sayısına rağmen pandeminin aşısız dönemine oranla hastanelerde yatan sayısının çok daha düşük olduğunu vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu “Bu bize aşının hastalıkla mücadeledeki tesirini gösteriyor. Aşı ve aşı takvimi konusundaki farkındalığı hep beraber artırmamız lazım” dedi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun konuşmalarının ardından söz alan Pandemi Kurulu Üyeleri görüş ve önerilerini sunarak, değerlendirmelerde bulunuldu.