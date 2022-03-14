Vali Tekbıyıkoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biri olduğunu, bu nedenle de hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görüldüğünü söyledi.

İnsanların vazgeçemeyeceği temel hak olan sağlıklı hayat, nitelikli bir toplumun en önemli şartı olduğunun altını çizen Tekbıyıkoğlu, "Sosyal devletin en önemli özelliklerinden birisi de tüm vatandaşlarına yeterli ve zamanında sağlık hizmeti verebilmesi Bu insan ve insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. İnsan sağlığının korunması ve mevcut sorunlarının giderilmesi için, gece gündüz demeden var gücü ile çalışan sağlık çalışanları, insanı yaşatmayı düstur edinmiştir" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, "Yaklaşık İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde, canları pahasına görev yapan Sağlık personelimizin, bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.