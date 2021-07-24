Vali Sezer, sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte oynadığı futbol ve düzenlenen halat çekme yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından sevgi evlerinde kalan çocukların aile özlemini gidermek amacıyla etkinlik düzenlendi. Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, etkinliğe katılarak çocukların bayramını kutlayıp çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, bir süre futbol oynayıp halat çekme yarışı yaptı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda da çocuklarla mangal partisi düzenlendi.