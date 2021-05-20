Vali Sezer, kuraklıkta zarar gören hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ve Delice ilçesine bağlı köylerde kuraklık sebebiyle yanan ekili hububat alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin ve Kargın köylerinde bulunan hububat ekili alanlarda incelemelerde bulunan Vali Sezer, daha sonra Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı ve Herekli köylerinde incelemelerini sürdürdü.

Vali Sezer, bu yıl yağışların yeterince alınamaması nedeniyle çiftçilerin büyük emek vererek ektikleri buğday ve arpaların zarar gördüğünü ve kent genelinde ön hasar tespitlerinin yapılarak raporların Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğunu kaydetti. Vali Sezer, "2021 yılı üretim sezonu itibarı ile ilimizin toplam ekiliş alanı 2 milyon 180 bin dekardır. Bu ekiliş alanları içerisinde 1 milyon 474 bin 437 dekar alanda ise hububat ekili olup, yapılan çalışmalar neticesinde bu alanın ne kadarlık kısmının kuraklıktan etkilendiğinin çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca ilimizde 450 bin dekar nohut ekiliş alanı bulunmakta olup, yapılan çalışmalarda henüz bir kuraklık hasarı tespit edilmemiştir" dedi.