Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A. ve M.T.’nin evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.