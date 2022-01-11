Üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye ekipleri tarafından final sınavları öncesinde üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikram edildi.

Yahşihan Belediyesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından final sınavına katılacak öğrencilere çorba ve simit ikram edildi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda bir hafta boyunca saat 08.30 ile 10.00 arasında çorba simit dağıtılacağını belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkyılmaz, "Final haftasına giren öğrencilerimizin içini ısıtmak için simit ve çorba ikramında bulunduk. Sıcak çorbamız bir hafta boyunca öğrencilerimize ikram edilecek. Final haftasındaki tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.