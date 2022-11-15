Trende rahatsızlanınca yakayı ele verdi: Yüzlerce hap ile kaçak alkol ele geçirildi

Kırıkkale’de yolculuk ettiği trende kullandığı uyuşturucu madde sebebi ile rahatsızlanan şahsın üzerinde 751 adet sentetik hap ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ankara’dan Sivas istikametine trenle yolcuk eden B.B.Ç., kullandığı uyuşturucu madde sebebiyle rahatsızlandı. Kırıkkale Garına sevk edilen sağlık görevlilerince rahatsızlanan şahıs ambulansla hastaneye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şahsın üzerinde yapılan aramada 751 adet sentetik hap ele geçirildi. Tren bagajında da şahsa ait olduğu tespit edilen 15 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi. Tedavi sürecinin ardından gözaltına alınan B.B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.