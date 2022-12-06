TDP Genel Başkanı Sarıgül’den siyasi partilere çağrı: "Lütfen konuşma üslubumuzu değiştirelim"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Bütün siyasi partilere çağrımız, lütfen konuşma üslubumuzu değiştirelim. Siyasete nezaketi, zarafeti, kaliteyi getirelim" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için af istediklerini söyledi. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Sarıgül, af çağrısının siyasi olmadığını belirterek, "Af çıkarsa bana kaç oy getirir? Af çıkarsa bizim oy durumumuz ne olur? Biz bunlarla inanınki meşgul değiliz. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız; kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bu vicdani çağrıya bütün siyasi partilerin uyacağına inanıyorum" dedi.

Özellikle cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğun olduğunu ifade eden TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Annelerini babalarını göremeyen evlatlarımız var. Bizim devletimiz vicdanlı devlettir, bizim devletimiz merhametli devlettir, bizim devletimiz şefkatli devlettir. O nedenle anneler için affet Türkiye’m, babalar için affet Türkiye’m, çocuklar için affet Türkiye’m. Bütün siyasi partilere çağrımdır! Af çıkarsa bana kaç oy getirir? Af çıkarsa bizim oy durumumuz ne olur? Biz bunlarla inanın ki meşgul değiliz. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız; kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bu vicdani çağrıya bütün siyasi partilerin uyacağına inanıyorum. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi’nin attığı adımları çok saygı değer buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun af ile ilgili söylemlerini son derece değerli buluyorum. O nedenle vicdanlı Türkiye’m, merhametli Türkiye’m, affet Türkiye’m" diye konuştu.

Sarıgül, "Devletimizin bakanlarına karşı siyasi partilerin genel başkanlarına karşı tabii ki eleştiri ve öz eleştiri olacaktır. Ama, Türkiye Değişim Partisi olarak eleştirinin öz eleştirinin nezaketi olması lazım. Bütün siyasi partilere çağrımız, lütfen konuşma üslubumuzu değiştirelim. Siyasete nezaketi, zarafeti, kaliteyi getirelim" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından, Kırıkkale kent merkezindeki Zafer Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.