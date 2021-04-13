banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

KIRIKKALE 13.04.2021, 10:52
1
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Çorum’dan Kırıkkale istikametine seyreden Tayfur Ç. idaresindeki 34 PN 4789 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Tayfur Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
açık