’Spor olsun’ projesinde imzalar atıldı: Çocuklar kötü alışkanlıklardan korunacak

Kırıkkale’de, 8-13 yaş aralığındaki çocukların kötü alışkanlıklarından korunması için kurumlar arası koordinasyonla planlanan "Spor Olsun Projesi"nin protokolü imzalandı.

Kırıkkale Valiliği’nin himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanlığı tarafından hazırlanan "Spor Olsun Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. 8-13 yaş aralığındaki bin 200 çocuk, proje çerçevesinde düzenlenecek futbol şöleninde bir araya gelecek. Projede özellikle dezavantajlı gruptaki çocuklar da yer alacak. Kurumlar arası koordinasyonla planlanan proje çerçevesinde yapılacak etkinliklerle çocukların kötü alışkanlıklarından korunması ve kulüplerinde altyapısına yetenekli sporcu kazandırılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sporun insan hayatından uzaklaşmaması gerektiğini söyledi. Tekbıyıkoğlu, "Sporu çok önemsiyoruz. İnsanların mutlu olması, güzel vakitler geçirmesi, iyi dostluklar ve iyi arkadaşlıklar kurması için kendi psikolojik gelişimi için çağın hastalıklarına da dirayet gösterebilmesi için sporun insan hayatından uzaklaşmaması gerektiğini hep beraber inandık" dedi. Çocuklarla birlikte doğaya katkıda bulunacaklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bu münasebetle başta çocuklarımız olmak üzere proje geliştirdik. Toplamda 20 kulübümüz, 3’er tane takımdan oluşturulacak. Hem okullarımızın hem de amatör spor kulüplerimizin işbirliğiyle beraber, aynı zamanda il müftülüğümüzde manevi değerler eğitimi içerisinde barındıran, sağlık il müdürlüğümüz temel tıbbi yardım bilgisi içerisinde barındıran, çocuklarla beraber doğaya katkıda bulunacağımız, ağaç dikeceğimiz, çevremizi güzelleştireceğimiz faaliyetlerinde içerisinde bulunduğu, sosyal faaliyetlerle zenginleştirilmiş bir proje" diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanı Sırrı Zengin de spora yaptığı desteklerden dolayı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’na teşekkür etti. İmza törenine Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve ilgililer katıldı.