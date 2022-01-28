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Sokak hayvanlarına polis şefkati
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde polis ekipleri, kar sebebiyle yiyecek bulamayansokak hayvanlarını mama ile besledi.
KIRIKKALE 28.01.2022, 16:37
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde polis ekipleri, kar sebebiyle yiyecek bulamayansokak hayvanlarını mama ile besledi.
Kırıkkale’nin Sulakyurt Kaymakamı Hasan Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, faaliyet sırasında karşılaştıkları kedi ve köpekleri elleriyle besledi. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dolusu kaplar bırakıldı. Uygulamanın mevsim şartları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.