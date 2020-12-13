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Sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde trafik kazası
Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
KIRIKKALE 13.12.2020, 18:06
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Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza 13.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 06 BSP 579 plakalı araç Millet Caddesi istikametinde seyrettiği esnada Sanayi Üst Kavşak istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 71 FC 470 plakalı resmi araç ile çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü A.B. hafif yaralandı.
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