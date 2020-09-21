Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın bir şekilde hububat tarımında ekim sezonuna başlandığı bildirildi. Çiftçilerin toprak analizi yaptırıp, sertifikalı tohum kullanmaları halinde en az yüzde 30 oranında verimin arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ekim sezonunun başlayacak olması ve kentteki yeni hububat çeşitlerinin tanıtımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Deneme ekimlerle son derece güzel sonuçlar alındı"

2021 üretim sezonunun tüm çiftçiler için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yılmaz, "Bu sebeple çiftçilerimize ilimiz de deneme ekimlerini yaptığımız hububat çeşitlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. İl Müdürlüğümüzce yürütülen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilimizde Çeşit-1252 Makarnalık Buğday, Kunduru-1149 Makarnalık Buğday, Kızıltan-91 Makarnalık Buğday, Karakılçık Buğdayı, İkizce-96 Ekmeklik Buğday çeşitleri ile Yalın Kavuzsuz Arpa ve Tosun paşa Arpa çeşitleri gibi birçok yeni çeşidin deneme ekimleri yapıldı. Bu çeşitler İlimiz iklimine adaptasyon yeteneği olan, birim alandaki verimi yüksek, hastalık-zararlılara karşı dirençli çeşitler olup yapılan deneme ekimlerinde de son derece güzel sonuçlar alındı" dedi.

"Sertifikalı tohum ile yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün"

Çiftçinin yeni çeşitler ile daha kaliteli ve yüksek verimli mahsul elde etmesini sağlamak olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu doğrultuda bir yandan yeni çeşitleri çiftçimize sunuyor bir yandan da süne gibi zararlılarla en etkin şekilde mücadele için çalışıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimize tekrar seslenmek istiyorum. Toprak analizini yaptırıp, uygun yeni çeşitlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün. Bu vesile ile başlayacak olan 2021 üretim sezonunun tekrar bereketli olmasını diliyor ve talep eden tüm çiftçilerimizi üretim planlaması konusunda teknik bilgi ve destek almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz, tüm ekilebilir alanların tarıma kazandırılmasının önemine ve bu konuda bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ile sağlanan başarıya değinerek, bu yıl da aynı anlayış çerçevesinde tüm çiftçileri ekilebilir her karış toprağı üretimde kullanmaya davet etti.