banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale’de bir iş yerinin reklam tabelasının iç kısmına düştükten sonra dışarıya çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

KIRIKKALE 17.05.2021, 12:05
Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale’de bir iş yerinin reklam tabelasının iç kısmına düştükten sonra dışarıya çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden kedi sesi duyan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin reklam tabelasının içinde olduğunu belirledi. Tabelayı elektrikli testere ile dikkatlice kesen ekipler, yavru kediye ulaştı.

Çok korktuğu görülen yavru kedi, tabelada kesilen bölümden dışarıya çıkarıldı.

Yavru kedi, bakımlarının yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.
Yorumlar (0)
22°
açık