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Polisten lise öğrencilerine ’terör’ eğitimi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansında lise öğrencileri, "terör" konusunda bilgilendirildi.
KIRIKKALE 20.04.2022, 13:57
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansında lise öğrencileri, "terör" konusunda bilgilendirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, lise öğrencilerine yönelik "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansı düzenlendi. 17 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde eğitim gören öğrenciler, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaş seçimi konularında bilgilendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 23 ayrı eğitim kurumunda düzenlenmesi planlanan konferans, Mayıs ayı sonunda sona erecek.