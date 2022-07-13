Otomobil şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kırıkkale’de şarampole yan yatan otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Hoca Ahmed Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ü. idaresindeki 29 AE 661 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması neticesinde şarampole devrildi. yan yatan otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri maddi hasarın oluştuğu otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.