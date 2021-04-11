banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!
NBA'de Türk gecesi
NBA'de Türk gecesi
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?

Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE 11.04.2021, 11:18
2
Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale’den Ankara istikametine giden Ünsal E. idaresindeki 06 KZA 32 plakalı otomobil, Irmak virajlar mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu bariyere çarparak savruldu. Aynı istikametten seyreden Yusuf Ziya Ç.’nin kullandığı 34 S 5911 plakalı otomobil, yolun ortasına savrulan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Duygu U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu