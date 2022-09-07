Öğretmenler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Kırıkkale’de polis ekipleri düzenledikleri toplantıda, öğretmenleri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Kırıkkale Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, çeşitli kademelerde görev yapan öğretmenlere madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu konu ile ilgili konuşma yaparak kent genelinde bu tür toplantı ve seminerlerin bilgilendirme ve alınacak tedbirler açısından oldukça faydalı olduğu belirtildi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince konu ile ilgili öğretmenlere seminer verildi. Uyuşturucu madde alındığında bireyin akli, fiziki, ve psikolojik dengesinin bozularak aynı zamanda da maddenin alışkanlık ve bağımlılık yaptığı belirtildi.

Uyuşturucu maddeler hakkında kullanılan bazı ifadeler, uyuşturucu temin yöntem ve teknikleri hakkında da bilgiler verilen seminerde ayrıca madde bağımlılığı ile mücadelede çözüm merkezlerinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması "UYUMA" hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminer, katılımcıların konu ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Topaloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Telefoncu’nun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.