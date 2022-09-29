Öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

İçişleri Bakanlığınca "yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan "yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla kampanya başlatıldı. Ülke genelinde eş zamanlı başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede Kırıkkale’de Şehitler Ortaokulu önündeki yaya geçidinde etkinlik düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yürüyerek, trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Sürücülere de kampanya hakkında bilgiler aktaran Tekbıyıkoğlu, trafik kurallarına ilişkin çeşitli broşürler verdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda ölümlü trafik kazalarında azalma yaşandığını söyledi.

Öğrencilerle birlikte farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Bugün öncelikle Şehitler Ortaokulu’muzun önündeyiz. Bir okul geçidinin hemen yanı başındayız. Öğrencilerimizle beraber bir farkındalık çalışması yaptık. Trafik kurallarının nasıl işlediğini, yayanın ve taşıtların bir birlerine geçit üstünlüğünün ne olduğuna ilişkin sürücülerimize bu konuda farkındalık oluşturduk. Trafik, hem yayaların hem de taşıtların ulaşım yollarını kullanma düzenine söyleniyor. Bir kurallar silsilesiyle belirleniyor" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Taşıtlar daha korunaklı olduğu için yayalara göre geçiş üstünlükleri sınırlandırılmıştır. Yayaların taşıtlara göre geçiş üstünlüğü vardır. Bu kurallara ne kadar riayet edilirse trafikteki ölüm oranları da veya kaza oranları o kadar azaldığını hepimiz istatistiklerden biliyoruz. Türkiye’nin son yıllarda çok etkin çalışması var. Trafik kazalarında ve ölümlü kazalarda belirgin bir azalış var. Bugün burada öğrencilerimizle beraber sürücülerimize ve kolluk arkadaşlarımıza bir uygulama gerçekleştirdik. İnşallah sonuçları hayırlara vesile olur" ifadesini kullandı.

Okul önünde düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Öztaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.