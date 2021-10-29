Öğrenciler, valilinin makam aracıyla şehir turu attı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından makam aracı ile ortaokul öğrencilerini gezdirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören sonrasında iki ortaokul öğrencisini makam aracına davet etti. Vali Tekbıyıkoğlu, 8. sınıf öğrencisi Egehan ile Muhammed Arda’yı bir süre makam aracıyla şehir turu attırdı. Daha sonra bir kafeteryada ikramlarda bulundu.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından Atatürk Ortaokulu 8/G sınıfı öğrencileri Egehan Albay ve Muhammet Arda Uğurer’i makam aracına davet eden ve öğrencilerle il merkezinde bir süre gezinti yapan Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu, daha sonra bir kafeteryada öğrencilere ikramda bulunup, sohbet etti" ifadesi kullanıldı.