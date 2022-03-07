MHP’li başkandan Kılıçdaroğlu’na "İttifak" göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Belediye başkanlarımız sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır" sözlerini üstü kapalı olarak eleştiren MHP’li Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyecilik hizmetinin sadece bir gruba dahil olunmadığını söyledi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kadının katıldığı etkinlikte konuşan MHP’li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üstü kapalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Belediye başkanlarımız sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır" sözlerini eleştirdi.

Belediyecilik hizmetinin sadece bir gruba dahil olunmadığını anlatan Türkyılmaz, "Emelimiz ilerleyen zamanlarda bu sayıyı daha çok arttırmaktır. Belediyecilik hizmeti demek sadece bir gruba dâhil olmak demek değildir. Bizim belediyeciliğimiz Yahşihan ittifakı belediyeciliğidir. Bu ittifakı sağlayanlarda siz değerli analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz ve siz değerli kadınlarımızdır" dedi.

Belediyede kadın personel sayısını yüzde 100 arttırdıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız, sizler olmasaydınız dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı, sizin sevginiz ve başarınız dünyayı ısıtan tek güneştir ışığınız hiç sönmesin. Kadına yönelik iş alanının genişlemesi ve eşitlikçi koşullar sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda belediyemizde göreve geldiğimiz 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar kadın personel sayımızı yüzde 100 artırdık" diye konuştu.

Türkyılmaz, "Değerli sanatçılarımız Ayşe Dinçer’e, Ahmet Savaş’a ve Ramazan Sarıyer’e bu önemli günde bizlerin teklifini reddetmeyip geldiği için çok teşekkür ederim. Neşet Ertaş’ında dediği gibi: Kadınlar İnsandır biz insanoğlu. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu olsun" ifadesini kullandı.