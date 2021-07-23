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Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Çelebi ilçesinde ziyaret ettiği mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

KIRIKKALE 23.07.2021, 17:21
Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Çelebi ilçesinde ziyaret ettiği mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale’ye gelen mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürüyor. Çelebi ilçesinde çadırlarını kuran mevsimlik tarım işçileri, çocuklarıyla birlikte ekmeklerini kazanabilmek için toprakla mücadele ediyor. Vali Yunus Sezer de, Belediye Başkanı Yaşar Erdem ile birlikte mevsimlik işçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sezer, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.
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