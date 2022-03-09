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Meslek liselerinde artan ekonomik gelir, devlet bütçesine katkı sağlıyor

Kırıkkale’de döner sermaye kapsamında üretim ve hizmet veren okullardaki gelirlerin her geçen gün artış göstererek devlet ekonomisine önemli katkılar sağladığı belirtildi.

KIRIKKALE 09.03.2022, 11:08
Meslek liselerinde artan ekonomik gelir, devlet bütçesine katkı sağlıyor

Kırıkkale’de döner sermaye kapsamında üretim ve hizmet veren okullardaki gelirlerin her geçen gün artış göstererek devlet ekonomisine önemli katkılar sağladığı belirtildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şube Müdürleri Ali Özdemir ve Hüseyin Özay ile birlikte Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde halk eğitimi merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Okul Müdürü Eren Arslan’dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada okulun kentteki diğer bazı okullarda olduğu gibi döner sermaye işletmesi olan bir okul olduğunu, okulun yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanında hizmet vererek yapılan üretim ve hizmet sayesinde de ekonomiye katkı sağlandığını hatırlattı.

Millî Eğitim Bakanlığının meslek liselerindeki döner sermaye kapsamında üretimi artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirten Tüfekçi, "Son yıllarda meslek liseleri istihdam ve ekonomik açıdan çok önemli yerlere geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de yüksek cirolarda üretim yapan ve hizmet sağlayan okullarımız ekonomiye ciddi anlamda destek sağlıyor." dedi.

Okulun bünyesinde hizmet veren uygulama otelinin de çok iyi noktalara geldiğine dikkat çeken Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Burada öğrenciler eğitimleriyle birlikte ileride yapacakları mesleklerin de temel eğitimlerini, yaparak, uygulayarak öğrenme imkanı buluyorlar. Okulun yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanında elde edilen döner sermaye gelirleri ise verilen hizmet kalitesiyle orantılı şekilde artmaktadır. Elde etmiş olduğumuz verilen doğrultusunda okulumuz son 3 yılda döner sermaye gelirlerini cirosunu 3 katına artırmış oldu. Okulun yerleşkesinde bulunan uygulama oteli bünyesinde çam ağaçlarının gölgesinde nezih bir ortamda oluşturulan Teras Vadi Restaurant & Cafe, halkımızın en çok tercih ettiği bir mekan haline dönüştü. Uygulama oteli de yine aynı şekilde hizmet kalitesiyle son 6 ayda 2 bin kişiye konaklama hizmeti sağlamasıyla memnuniyet oluşturmaktadır. Burada tüm çalışma arkadaşlarıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Tüfekçi, önümüzdeki aylarda yeni hizmetlerin de hayata geçirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Eren Aslan da, yaptıkları çalışmalarla okulun sosyal alanlarını daha kullanılır hale dönüştürdüklerini belirterek, "Döner sermaye işletmesinin gelir kapasitesini geliştirdik ve bu sayede öğrencilerimize yeni bir uygulama sahası kazandırmış olduk. Yerleşkemizde ilave olarak çevre düzenlemeleri kapsamında öğretmen bahçesi, öğrencilerimiz için halı saha ve spor yapabilecekleri bir bahçe de yaptık. Bu sene Allah nasip ederse bir kahvaltı bahçesi açıp içinde köy bahçesi planımız hayata geçecek. Misafirlerimize bahçedeki ürünleri elleriyle koparıp kahvaltı yapabilecekleri bir mekân hazırlıyoruz. Mayıs ayında bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Uygulama Oteli döner sermayemizin cirosunu 3 katına çıkarıp 1 milyon lirayı geçtik. Öğrencilerimize de döner sermayeden önemli katkılar sağladık" ifadesini kullandı.

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