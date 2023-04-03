Mesleğinin son ustalarından: 45 yıldır eski gözlüklere yeniden hayat veriyor

Kırıkkale’de 45 yıldır gözlük tamirciliği yaparak ekmek parasını kazanan Ali Kıvanç, eskiyen gözlüklere yeniden hayat veriyor.

Kırıkkale’de yaşayan 58 yaşındaki Ali Kıvanç, 13 yaşında çırak olarak başladığı gözlük tamirciliği ile 45 yıldır ekmek parasını kazanıyor. Mesleğinin son ustalarından olan Kıvanç, Kırıkkale’de tek gözlük tamircisi olan Kıvanç, her gün iş yerinin kapısını ilk günkü aşkla açıp, eskiyen gözlüklere elleriyle yeniden hayat veriyor. İşine büyük bir önem verdiğini söyleyen Kıvanç, çocuklarını mesleği sayesinde büyütüp mühendis olmalarını sağladığını söyledi.

“Bu sanatla çocuklarımı okuttum"

İşini severek yaptığını söyleyen Kıvanç, “Dükkanımda en ufak bir değişiklik yapmadım. Bu sanatla çocuklarımı okuttum. Şu anda kızım Konya’da elektrik ve elektronik mühendisi. Diğer çocuklarımı ise evlendirdim. Allah’a şükürler olsun, hem evimi hem aracımı aldım. Kimseden de bir yardım almadım ve bu iş yerinden emekli oldum. Kırıkkale’de ‘Gözlükçü Ali’ denildiğinde herkes beni tanır. Bu sanatı da Kırıkkale’de benden başka yapan yoktur. Şehrin 212 tane gözlükçüsünün tüm işlerini ben yapmaktayım. Evde oturmayı sevmiyorum. Çalışmayı sevdiğim için de dükkanımda hiçbir değişiklik yapmadan nostaljik bir şekilde bu sanatıma devam ediyorum. Sanatımı severek yapıyorum. Yaptığım işi ilk önce kendim beğenmem lazım. Çünkü ben beğenmezsem müşteri de beğenmez. Sağlığım el verdikçe de çalışmaya devam edeceğim” dedi.