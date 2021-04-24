Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatılan tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı vatandaşlara konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatmak etkinlik düzenledi. Tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı, çalıp seslendirdiği marşlarla vatandaşlara konser düzenledi.

Kutlamalara polis, jandarma ve zabıta ekipleri de Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı sürücüler de konvoya eşlik etti. Sesi duyan genç yaşlı, kadın erkek 7’den 70’e herkes balkon ve pencerelere çıkarak coşkuya ortak oldu. Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonları ile de görüntüledi. İftar sonrası başlayan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.