MEB’den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlara hazırlık amacıyla yayımlanan kaynak kitaplar, Kırıkkale’de öğrencilere teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de ücretsiz olarak kaynak kitaplar öğrencilere ulaştırıldı. Özellikle de lise son sınıf ile 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kaynak eserleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) kaynak eserleri, Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve diğer görevliler tarafından öğrencilere teslim edildi.

Sınavlar öncesinde yeni kaynak eserlerle öğrencilerin buluşturulduğunu belirten Telefoncu, "Öğrencilerin haziran ayında girecekleri sınavlarda daha başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için devasa içeriklere sahip kaynak eserleri kent genelindeki lise son sınıf ile 8. sınıf öğrencilerine teslim ettik. Öğrencilerimiz ders kitaplarındaki konuları daha da zenginleştirme adına bu kaynaklardan da istifade etmiş olacaklar" dedi.

Bakanlığın her ay düzenli olarak farklı kademelere yönelik yardımcı kaynak eserleri yayımlamaya devam ettiğini hatırlatan Telefoncu, "Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprak testleri, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu çerçevede şu ana kadar milyonlarca yardımcı kaynak eseri öğrencilerle buluşturdu. Gönderilen yardımcı kaynaklar sebebiyle sahada öğretmen ve öğrencilerimiz büyük memnuniyet yaşıyor" şeklinde konuştu.

Dağıtılan LGS çalışma ve YKS çalışma kitapları da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine iyi bir moral ve motivasyon sağladığını ifade eden Telefoncu, "Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması da amaçlanıyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS ile lise son sınıf öğrencilerinin gireceği YKS sınavlarına yönelik kaynak eserlere, dijital olarak da Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesindeki kaynaklar sayfasından erişim sağlanmaktadır. Eserlerdeki soru çeşitliliği öğrencilerimizin daha çok soru çözmelerine imkan sağlanacaktır" diye konuştu.

Telefoncu, MEB’in öğrencilere kaynak eser desteği sayesinde öğrenci ve velilerin üzerinden önemli bir maddi yükün de kaldırıldığını sözlerine ekledi.