Kurtuluş Savaşı’nda mühimmat fabrikası olarak kullanılıyordu, şimdi restore ediliyor

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Kurtuluş Savaşı döneminde fişekhane üretiminde kullanılan tarihi binanın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Kurtuluş Savaşı döneminde gencinden yaşlısına birçok vatandaşın çalıştığı fişekhane binası aslına uygun hale getiriliyor. 1921’den 1925 yılına kadar günlük 50 bin adet silah mermisinin üretildiği 3 katlı fişekhane binasında başlatılan restore çalışmaları sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, restore çalışmalarını yerinde inceleyip, ilçe kaymakamı Tunahan Çil’den bilgi aldı. Bir tarihin yeninden ayağa kaldırıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, milli mücadelenin mühimmat fabrikasının, aslına uygun olarak de restore edildiğini söyledi.

Eylül ayında faaliyete geçen Keskin Sosyal Dayanışma Merkezi’ni de ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, el sanatları ve mutfak atölyesindeki kursiyer kadınların yaptığı çalışmaları inceledi.