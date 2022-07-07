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Kurban pazarında satıcılara ’sahte para’ uyarısı

Kırıkkale’de polis ekipleri, kurban pazarlarında satıcıları dolandırıcılara karşı uyardı.

KIRIKKALE 07.07.2022, 18:36
Kurban pazarında satıcılara ’sahte para’ uyarısı

Kırıkkale’de polis ekipleri, kurban pazarlarında satıcıları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Bahşılı ilçesinde kurulan kurban pazarında satıcıları tek tek gezen polis ekipleri, gerçek paranın güneşe tutularak hologramının yerinden anlaşılacağını anlattı. Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı.

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