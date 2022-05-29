KÖYDES projesine 18 milyon 387 bin lira ödenek

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesine, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 18 milyon 387 bin lira ödenek tahsis edildiğini söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen il tahsisat komisyonu toplantısında, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) çerçevesinde, köylere yapılması planlanan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirildi.

2022 yılı KÖYDES projesine Cumhurbaşkanlığı kararı ile 18 milyon 387 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Söz konusu ödenekle 12 köyümüzde 39 bin 500 metrekare kilit parke döşenmesi ile 41 köyümüzde içme suyu tesis geliştirme çalışması yapılmasına ’il tahsisat komisyonu’ tarafından karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.