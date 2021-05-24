Kırıkkale’ye yeni mesire alanı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kentimize yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe mesire alanımızı yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’den devir edilen ve Arpalı Çukuru olarak bilinen bölgedeki alanda 30 bin metrekarelik mesire alanında çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları Milletvekili Ramazan Can ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ile yerinde inceleyen Başkan Mehmet Saygılı, yetkililerden bilgi aldı.

Mesire alanının, Kırıkkalelilerin yeni piknik merkezi olacağını belirten Başkan Saygılı, "Şehrimize kazandıracağımız 30 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 100 adet kamelya ve mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyuyoruz. Vatandaşlarımız, ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik yapabilecek hem de dinlenebilecekler. Şehrin ve çalışmanın stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek. Tamamlandığında temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak" dedi.

Yetişmiş ağaçların bulunduğu mesire alanında, yürüyüş yolu, sosyal tesis, tuvaletler, oyun alanları bulunacak. Ayrıca Kırıkkale Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da 300 adet çeşitli tipte fidan dikiminin gerçekleştirildiği alanda yeşil ağaç sayısı da artırıldı.