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Kırıkkale’ye yeni huzurevi açılıyor
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılacak yeni huzurevinde sağlıklı yaşlanma konusunda destek verileceğini söyledi.
KIRIKKALE 22.02.2022, 11:03
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılacak yeni huzurevinde sağlıklı yaşlanma konusunda destek verileceğini söyledi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale’ye "huzurevi" açılacağı bildirildi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Sertel ve Öğretim Üyesi Ayşe Abit Kocaman’ı makamında kabul eden Vali Tekbıyıkoğlu, yeni açılacak huzurevi ile ilgili istişare toplantısı yaptı.
Vali Tekbıyıkoğlu, faaliyete geçecek yeni huzurevi ile geriatri bölümü için uygulama fırsatının yakalanacağını belirterek “Üniversitemiz ile beraber yaşlılarımıza sağlıklı yaşlanma konusunda destek vereceğiz” dedi.