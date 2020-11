Kırıkkale’nin hikayeleri gelecek nesillere aktarılıyor

Kırıkkale’nin yazıya geçmemiş hikayelerini kayıt altına almak ve birikimleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Kırıkkale Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kırık’kalem için hikayem var" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada ’Keskin 1 Uçağı’ adlı eseri ile Özgür Barış Öz birinci olurken, ikinciliği ’Hürü Kadın ve Camızları’ adlı eseri ile Ahmet Erdal, üçüncülüğü ise ’Elveda’ adlı eseri ile Ferit Doğmuş aldı. Yarışma kapsamında Kırıkkale temalı hikayeler kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılacak.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Vali Yunus Sezer, Anadolu’nun her köşesinde ayrı bir yaşanmışlık hikayesinin olduğunu belirtti. Sezer, “Bu projedeki amacımız Kırıkkale’nin efsanelerini, yaşanmış hikayelerini gelecek nesillere aktarabilmek. Anadolu’nun her köşesinde çok güzel insanlar yaşamış ve güzel hikayeler var. İnsanlar yıllar sonra bile hikayeleriyle anılıyor. Bunları kitap haline getirmek, şehrin yaşayan kültürünü daha sonraki nesle aktarmak bizim bir borcumuz. Tabi bir şehrin tarih, kültür, gelenek ve görenek başta olmak üzere her alanda bir geçmişinin olması gerekiyor. Bir kültürel birikiminin olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda yaşayanlar olarak tarihin her noktasına not düşmemiz lazım. Bunu da bu şekilde kayıt altına alarak kalıcı hale getireceğiz” dedi.

Bir devre ışık tutmanın çok önemli bir husus olduğunu ve unutulanları kültürel ayıp olarak değerlendirdiklerini kaydeden Vali Sezer, projeyi daha da genişleterek devam ettirmek istediklerini aktardı.