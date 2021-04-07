Kırıkkale’deki mezarlıklarda yabani otlarla mücadele

Kırıkkkale Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da kabirlerin daha rahat ziyaret edilmesini sağlamak amacıyla yabani otlarla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekipleri, vatandaşların yakınlarının kabirlerini rahat bir ortamda ziyaret etmeleri amacıyla mezarlıklardaki çalışmaları devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte mezarlık alanlarında yeşeren yabani otların büyümesini engellemek amacıyla ekipler ilaçlama yapıyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla mezarlıklarda yoğun bir çalışma başlattıklarını aktaran Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekipleri, "Mezarlık alanlarımızın daha temiz ve güzel bir görünüm kazanması amacıyla, yaz aylarında otların kurumasından dolayı çıkabilecek yangınların önlenmesi, kabristan ziyaretlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için mezarlıklarda yabani otlara karşı yoğun bir şekilde ilaçlama çalışması başlattık. Yakınlarını kaybeden tüm hemşehrilerimizin, kabir ziyaretlerinde rahat etmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.