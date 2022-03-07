Kırıkkale’deki marketlerde fiyat etiketi ve stok denetimi

Kırıkkale’de Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde fiyatı etiketi ve stok denetimi yaptı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, market ve işletmelerde denetim yapıldı. Temel gıda ürünlerini hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi. Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında oluşan tutarsızlık ve haksız kazançlar, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurullarına uymayan işletmelere de gerekli uyarı ve cezai işlemler uygulandı.