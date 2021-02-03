Kırıkkale’de zabıtalara ’narkorehber’ eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerine ’narkorehber’ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri eğitimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen programda Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine narkorehber eğitimi verildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması da tanıtılarak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bildirildi.