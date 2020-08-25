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Kırıkkale’de zabıtadan iş yerlerine korona virüs denetimi
KIRIKKALE'DE ZABITA EKİPLERİ, İŞ YERLERİNE YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPTI.
KIRIKKALE 25.08.2020, 10:41
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Kırıkkale’de zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi yaptı.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarında artışı önlemek için il genelinde önlem ve denetimlerini artırdı. Bu kapsamda iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler vatandaşlara tehlikenin henüz geçmediğini hatırlatarak özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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