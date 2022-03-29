Kırıkkale’de yaz öncesi ilaçlama

Kırıkkale Belediyesi tarafından yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi larvaların üreme yerleri ilaçlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı larva döneminde yapılan ilaçlamalarla önlem alındığı bildirildi. Kent merkezinde vektörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerin ilaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "28 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, tarım havuzları, göletler, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor. Diğer yandan gece de mahallelerde havaların ısınmasıyla birlikte ULV araçlarıyla ilaçlama yapılıyor" denildi.