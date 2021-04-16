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Kırıkkale’de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

KIRIKKALE 16.04.2021, 14:49
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Kırıkkale’de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yahşihan Belediye ekiplerince yaralı olarak bulunan Şah Kartal (Aquila Heliaca), Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibimizce alınarak tedavi olabilmesi amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim edildi. Şah Kartallar, orman ve bozkır ekosisteminin kesiştiği bölgelerde yuva yaparak avlanırlar. Kanat açıklıkları 200 santimetre, ağırlıkları 5.5 kilograma kadar çıkabilmektedir. Koruma altındaki bu tür, sincap, tahtalı, gelengi, tavşan hatta tilki bile avlayabilmektedir" ifadesi kullanıldı.
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