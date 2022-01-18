Kırıkkale’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.T. isimli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada da satışa hazır paketler halinde metamfetamin ve eroin maddeleri ile yine uyuşturucu madde içiminde kullanılan "pipe" ve "bong" tabir edilen materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından E.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.