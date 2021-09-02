banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Konut kredileri cep yakıyor!
Konut kredileri cep yakıyor!
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek

Kırıkkale’de uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, evinde 320 adet uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE 02.09.2021, 15:51
Kırıkkale’de uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, evinde 320 adet uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.N.A’nın evinde arama yapıldı. Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, 320 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.N.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
31°
açık