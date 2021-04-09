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Kırıkkale’de Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale’de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

KIRIKKALE 09.04.2021, 11:56
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Kırıkkale’de Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale’de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kırıkkale Şehitliği’nde devam eden etkinlikte, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri kabirlere karanfil bıraktı.
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