Kırıkkale’de "tel kırma ve tel sarma" sergisi açıldı

Kırıkkale’de geleneksel el sanatları arasında yer alan çeşitli motifleri gümüş ve bakır tellerle kumaş üzerine işleyerek masa, sehpa örtüsü, şal ve başörtüsü kullanılan "tel kırma ve tel sarma" sanatının yaşatılması için etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından Kültür Merkezi’nde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları sergisi düzenlendi. "Tel Kırma ve Tel Sarma" adlı serginin açılışı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun eşi Arzu Tekbıyıkoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Arzu Tekbıyıkoğlu tarafından ev hanımlarının yaptığı sergi gezildi. El emeği ürünlerinin bulunduğu bir sergi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, sergide emeği geçen ev hanımlarına teşekkür etti. Tel Kırma ve Tel Sarma ürünlerinin yer aldığı sergide ev hanımları tarafından Tekbıyıkoğlu’na tel sarma işlemelerinin nasıl yapıldığının gösterilmesinin ardından Tekbıyıkoğlu’da tel sarma işlemesi yaptı.

Toplumun daha iyi bir seviyeye gelmesi için kadınların devamlı kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Dünyada her şey hanımlarda bitiyor. Burada ev hanımlarımız kendilerini geliştirerek para kazanma fırsatları buluyor. Bu güzel emekleri yapmak için uğraşan ev hanımlarımızın ev stresinde de uzaklaşarak moral ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Sergi de emeği geçen bayanlarımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Tekbıyıkoğlu sergide bulunan el emeği ürünlerin tamamını gezerek, bu ürünleri yapan ev hanımlarından bilgiler aldı. Sergiden sonra katılımcılar ve ev hanımları ile birlikte sohbet eden Tekbıyıkoğlu’na, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şebnem Kaygusuz, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Yard. Doç. Dr. Muzeyyen Özhavzalı, Halk Eğitim Usta Öğreticileri Kezban Kaya ve Raziye Tekcan eşlik ederek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.