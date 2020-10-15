Kırıkkale’de "TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı"
KIRIKKALE'DE “TAMP-KIRIKKALE YEREL DÜZEY MASABAŞI 2020 TATBİKATI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Kırıkkale’de “TAMP-Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı 2020 Tatbikatı” gerçekleştirildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğünce düzenlenen “TAMP-Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı” merkez üstü Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi olan ve 5.3 büyüklüğünde gerçekleştiği varsayılan bir deprem afeti baz alınarak yapıldı. Tatbikatta, İl Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) yazılımı kullanıldı.
Tatbikatın, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görmek için düzenlendiğini aktaran Vali Yunus Sezer, "Tatbikatın amacı, il afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır. Düzenlenen bu tatbikatlarla ihtiyaç duyulabilecek kapasiteyi ve sistemin çalışmasında meydana gelebilecek eksiklikleri tespit etme imkânı bulabiliyoruz" dedi.
Vali Sezer, tatbikatın ardından aynı binada bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde de incelemelerde bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikata, Vali Sezer’in yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Yasin Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
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