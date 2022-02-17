Son Dakika
Hırsızın pişmanlığı kamerada...Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kırıkkale’de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü
Kırıkkale’de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1’e düşürüldü.
KIRIKKALE 17.02.2022, 15:30
Kırıkkale’de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1’e düşürüldü.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik. Kırıkkale’mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.