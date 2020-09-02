Kırıkkale’de su kullanım oranı yüzde 50 arttı

Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde su kullanım oranının yüzde 50 arttığını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki su tüketiminde önceki yıllara oranla yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandığı ifade edildi. Su tüketiminde yaşanan artış içme suyu şebekelerinde de zaman zaman patlaklara neden olduğunu, borularda meydana gelen patlaklara ekiplerin aralıksız müdahale edildiği bildirildi.

19 Ağustos günü, 1 işçide korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 15 kişilik gece ekibine 14 günlük ev karantinası verildiği ifade edilen açıklamada, su arızada oluşabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla su arıza birimine takviye yapıldığı aktarıldı.

"Eski borular yenisiyle değiştiriliyor"

Açıklamada, "Belediyemiz artan su tüketiminin de tetiklediği su patlaklarına müdahale ederek vatandaşların kesintisiz su tüketimini sağlıyorlar. Ekipler vatandaşlar tarafından Belediyemiz Alo 185 çağrı merkezine bildirdikleri arıza ve su patlağı ihbarını aldıktan sonra sarfiyatın yüksek olduğu mahallerden başlayarak arızaları gidermeye çalışıyorlar. Bir taraftan arızaları gideren ekipler şebeke de eskimiş ve yıpranmış durumundaki boruları da yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunma gayreti sergiliyorlar" denildi.

"Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor"

Vatandaşa en sağlıklı, hızlı ve kaliteli şekilde hizmet verebilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bunun içinde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yıl anormal derecede artan su sarfiyatı şehir şebekesinde de zaman zaman patlak ve arızalara neden olmakta. Vatandaşlarımızın bu arızaları hissetmeden kısa sürede onarım ve yenileme çalışmalarımızı ekiplerimiz tamamlıyor. Zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bütün personelimize teşekkür ediyor” ifadesi kullanıldı.