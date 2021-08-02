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Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

KIRIKKALE 02.08.2021, 14:48
Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenilen A.B. (49) ile A.K. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda A.K., tabancayla B.B.’yi vurarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından B.B., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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