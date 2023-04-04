Kırıkkale’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale’de sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur ve kuvvetli fırtına, il genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yakalanan sürücü ve yayalar ise zor anlar yaşadı.