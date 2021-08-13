Kırıkkale’de ‘muhabbet sofrası’ programı

Kırıkkale’de, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı ve muharrem ayı dolayısıyla muhabbet sofrası oruç açma programı gerçekleştirildi.

Valilik ve Kırıkkale Belediyesi koordinesinde, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı ve muharrem ayı muhabbet sofrası oruç açma programı yapıldı. Hasandede köyünde gerçekleştirilen programa; Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe kaymakamları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sezer ve beraberindekiler, programa katılan vatandaşların muharrem ayını tebrik etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Kerbela’da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için de mersiye okundu.

Programda konuşma yapan alevi dedesi Mustafa Kemal Demirhan, "İslam’ın ilk yıllarında sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa’nın çok önem verdiği oruçtur. Bununla birlikte peygamberimizin torunu imam Hüseyin ve 72 yareniyle 680 yılında Muharrem ayının 10’u, yani aşure günü şehit edilmesi sonrası matem ayı olarak görülmüş ve ’Yas-ı Matem’ olarak 12 gün oruç tutulur” dedi.

Demirhan, "Bu ay boyunca saf su içilmez, vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay meşrubat, meyve suyu ve ayran gibi sıvı içeceklerle karşılanır. Aynı zaman da alkol tüketilmesi, soğan, sarımsak gibi yiyeceklerin yenilmesi ve cana kıymanın haram olduğu, deniz canlısı, kanatlı, kanatsızların etleri dâhil olması üzere kesinlikle et yenilmez ve içinde et olan yemekler dahi yenilmez. 12 gün boyunca düğün yâda eğlence yapılmaz. Süslenmek ve sakal tıraşı olunmaz. 12 günün sonunda şükür kurbanı ve aşure pişirilir” ifadesini kullandı.