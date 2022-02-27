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Kırıkkale’de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kırıkkale’de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
KIRIKKALE 27.02.2022, 22:10
Kırıkkale’de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Kırıkkale’de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. İl Müftülüğünce Nur Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Kırıkkale Belediyesi tarafından da namaz sonrası vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.