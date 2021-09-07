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Kırıkkale’de litrelerce kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada litrelerce kaçak içki ele geçirildi.

KIRIKKALE 07.09.2021, 10:22
Kırıkkale’de litrelerce kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada litrelerce kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, U.K.’nın iş yerinde kaçak içki bulundurduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi. KOM polisi tarafından yapılan aramada 1 litre viski, 0,5 litre votka, 20 litre etil alkol, 13 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı rakı, 10 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı viski, 18 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı votka, 77 adet alkol yapımında kullanılan alkol yapım kiti, 30 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli U.K, "kaçakçılıkla mücadele kanunu ve bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretine muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

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